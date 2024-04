Prozess um Tod zweier Patienten Lebenslange Haft für Berliner Charité-Arzt gefordert

Der Staatsanwalt geht von Mord an zwei schwerstkranken Patienten aus: Im Prozess gegen einen Herzmediziner der Charité hat der Anklagevertreter am Donnerstag auf lebenslange Haft und ein lebenslanges Berufsverbot plädiert. Gunther S. habe seine Stellung als Arzt „zur Durchsetzung seiner Vorstellungen vom richtigen Zeitpunkt der Beendigung des Lebens“ missbraucht. Ein Urteil wird möglicherweise am Freitag verkündet.