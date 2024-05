Public Viewing zum ESC 2024 Hier wird der Eurovision Song Contest in Berlin live übertragen

Welches Lied ist richtig gut, welches besonders schlecht? Wessen Kleid sticht hervor? Und welcher Auftritt ist spektakulär? Der Eurovision Song Contest, der in diesem Jahr im schwedischen Malmö über die Bühne geht, bietet viel Platz für Diskussionen.

Gemeinsam mit anderen macht das Mitfiebern, Lästern und Bewerten mehr Spaß. In vielen Bars, Kneipen und Clubs in Berlin wird der ESC deshalb übertragen. Tipps, wo Sie die beiden Halbfinale (7. und 9. Mai) sowie das Finale am 11. Mai mitverfolgen können.

Bar „Zum schmutzigen Hobby“

Zuerst gemeinsam das Finale schauen und dann zu Eurovision-Hits die ganze Nacht lang feiern – das geht in der Bar „Zum schmutzigen Hobby“ auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain. Los geht es um 20 Uhr. Wenn feststeht, wer gewonnen hat, wird ab etwa 23.30 Uhr mit den DJs Austin und Olga Wodka gefeiert. „Frühes Kommen sichert die besten Plätze auf dem Dancefloor“, raten die Barbetreiber.

Revaler Straße 99, 10245 Berlin

Club „Bi Nuu“

Auch das „Bi Nuu“, ein Club direkt am Schlesischen Tor in Kreuzberg, zeigt das Finale. Aber noch mehr: Elena Gabrielle und Mama Eurovision, Judy LaDivina, werden die Live-Übertragung kommentieren und zusammen mit Lola Limonero „eine spektakuläre Eurovision Pre-Show bieten“, verspricht der Club. Schwedisches Essen und spezielle Eurovision-Cocktails stehen an diesem Abend auf der Karte. DJ Süßkartoffel legt nach dem Finale Eurovision Hits auf. Einlass ist ab 18.30 Uhr, die Show beginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf.

U-Bahnhof Schlesisches Tor, 10997 Berlin

„Baergarten“ im Revier Südost

Gemeinsames ESC-Gucken ist auch im Revier Südost in der ehemaligen Bärenquell-Brauerei in Niederschöneweide möglich. Die beiden Halbfinale und das Finale werden im Baergarten, dem Kunst- und Kulturbiergarten des Areals, übertragen. Um 19 Uhr geht es jeweils los. Vier Bildschirme und eine Menge Sitz- und Stehplätze stehen zur Verfügung. Der Eintritt ist kostenlos.

Schnellerstraße 137, 12439 Berlin

Bar „Rauschgold“

In der Kultbar „Rauschgold“ direkt am Mehringdamm in Kreuzberg feiert die queere Community Berlins den Eurovision Song Contest. Die beiden Halbfinale am 7. und 9. Mai werden ebenso wie das Finale am 11. Mai auf Großbildleinwand gezeigt. Los geht es jeweils um 20 Uhr. Nach dem Finale wird bei der Grand-Prix-Party weitergefeiert. Maximal 100 Menschen passen in die Bar – frühes Kommen lohnt sich.

Mehringdamm 62, 10961 Berlin

Kulturzentrum „Wabe“

Auch das Kulturzentrum "Wabe", die größte kommunale Kultureinrichtung in Prenzlauer Berg, ist im ESC-Fieber. Hier wird das Finale auf großer Leinwand gezeigt. Um planen zu können, bittet die Wabe um eine unverbindliche Reservierung online.

Danziger Straße 101, 10405 Berlin

AHA

Die Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft (AHA), einer der ältesten queeren Organisationen Berlins, bietet wie seit vielen Jahren auch in diesem zum Finale ein „betreutes“ Public Viewing an. Durch den Abend führen Gundel Schlauch und Cathérine. Es gibt ein Live-Voting. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Monumentenstraße 13, 10829 Berlin

Das Schwuz in der Rollbergstraße in Neukölln. © SchwuZ/Guido Woller / SchwuZ/Guido Woller

Schwuz

Traditionell voll wird es zu Eurovision auch im Schwuz. Die beiden Halbfinale werden in der Pepsi Boston Bar im vorderen Bereich gezeigt. Durch das erste Halbfinale führt Jurassica Parka, durch das zweite Halbfinale Rachel Intervention. Der Eintritt für die beiden Halbfinale ist kostenlos. Das Finale wird dann auf dem großen Dancefloor auf Großbildleinwänden gezeigt und von Rosetta Bleach und Destiny Drescher moderiert. Beim Finale kostet der Eintritt kostet 19 Euro und das Ticket gibt es nur online im Vorverkauf – wer zum Screening kommt, darf dann aber gleich zur anschließenden Retro-Party bump bleiben. Los geht es an allen Abenden um 19 Uhr.

Rollbergstraße 26, 12053 Berlin

Volksbühne

„Champagner, Fleischbällchen und 25 fiese Überraschungen“ verspricht die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz für den Finalsamstag. Ab 20 Uhr wird der ESC im Roten Salon übertragen.

Linienstraße 227, 10178 Berlin

Heinrich-Böll-Stiftung

Politisch wird der Eurovision Song Contest bei der Heinrich-Böll-Stiftung: Zum ersten Halbfinale am Dienstag, 7. Mai, lädt die Stiftung zu einer Podiumsdiskussion, bevor gemeinsam die Ereignisse in Malmö verfolgt werden.

Bricht der ESC eine Lanze für Vielfalt, Toleranz und Zusammenhalt oder ist er viel mehr ein Wettkampf der Nationen, bei dem der Erfolg eines Songs mehr von politischen Sympathien als von seiner musikalischen Qualität abhängt? Hilft die Sichtbarkeit queerer Performer:innen, eine größere Akzeptanz für LGBTIQ in der Welt zu schaffen? Welche Rolle spielt der ESC für unser Bild von Europa in Zeiten der Kriege, Krisen und der Gefahr zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung? Und warum schneidet Deutschland (fast) immer so schlecht ab? Diese Fragen sollen an diesem Abend ab 18.30 Uhr diskutiert werden.

Auf dem Podium sitzen unter anderem die schwedische Botschafterin Veronika Wand-Danielsson und Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

Schumannstr. 8, 10117 Berlin

Auch in vielen anderen Orten gibt es eine Liveübertragung des Finales – etwa im Prinzknecht (Fuggerstrasse 33. 10777 Berlin), im Café ILOstan (Gustav-Freytag-Straße 5 10827 Berlin), in der Muggelbude (Müllerstraße 91, 13349 Berlin) oder im Salon Babette (Karl-Marx-Allee 36, 10179 Berlin).