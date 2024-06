„Push the button“ Britische Girlband Sugababes spielt Überraschungskonzert in Berliner Späti

Als sich am Dienstagabend um kurz vor 19 Uhr im Berliner Michelberger Hotel eine Art Schranktür für Mutya Buena, Keisha Buchanan und Siobhan Donaghy öffnet, warten einige Hundert Meter weiter bereits unzählige Menschentrauben vor dem Späti „Drinks and more“.

An diesem Ort in Friedrichshain war zuvor ein Auftritt des Berliner Elektromusik-Duos DJ Heartstring angekündigt worden – inklusive Überraschungsgästen. Dass es sich dabei um die Sugababes handeln würde, hätte man bestenfalls am Slogan „The summer we pushed the button… again“ der „Telekom“ erahnen können.

Das Unternehmen nahm den Besuch der Sugababes in Berlin zum Anlass, um eine Kampagne für einen „Sommer voller einzigartiger Musikerlebnisse“ für die Generation Z auszurufen. Als Premiere sollte ein von DJ Heartstring produzierter Remix von „Push The Button“, einem der populärsten Songs der Sugababes, dienen.

Erfolgreiche Girlband

Das Trio aus London zählt zu den erfolgreichsten britischen Girlbands des 21. Jahrhunderts. Mit „Overload“ landeten die Musikerinnen im Jahr 2000 ihren ersten Hit. In Deutschland wurden sie für zahlreiche Songs und Alben mit Goldplatten ausgezeichnet, in England bekamen sie sogar mehrfach Platin verliehen. Seit 2019 stehen die Sugababes wieder in ihrer ursprünglichen Besetzung auf der Bühne, nachdem Heidi Range ab 2001 für ein Jahrzehnt die Position von Siobhan Donaghy eingenommen hatte.

Überraschender Auftritt im Späti: die Sugababes kamen am Dienstagabend nach Friedrichshain. © Deutsche Telekom AG

Nun sitzen die drei Sängerinnen, die allesamt nahezu komplett in Schwarz gekleidet sind, vor Medienvertretern und geladenen Gästen wie der Rapperin Badmómzjay oder ihrem Kollegen Ritter Lean, und plaudern über ihre Karriere, Musik und Erinnerungen an Berlin.

Party an der Hotelbar

Die deutsche Hauptstadt finden sie „rough, tough, cool und edgy“. Partys nach ihren Berliner Konzerten hätten früher eher in der Hotelbar als im Club stattgefunden. Dabei sei Buena beispielsweise ein „großer Fan von House-Raves“, wie sie erzählt. Neben elektronischer Musik höre die Band auch gerne Songs aus dem Genre Amapiano.

Ein neues Album der Sugababes soll 2024 erscheinen. Ihren Worten zufolge experimentiert das Trio darauf mit verschiedenen Genres. „Unser Ziel ist es, zeitlose Musik zu machen“, sagt Buchanan. Einer dieser zeitlosen Sugababes-Songs ist „Push The Button“. Zudem sei es ein „Feel-Good-Song“, sagt Buchanan und ergänzt: „So etwas brauchen die Menschen.“

So etwas brauchen die Menschen. Sängerin Buchanan über die Bedeutung von Feel-Good-Songs

An einer Neuauflage dieses Hits hat nun DJ Heartstring gearbeitet, ein Berliner Musik-Duo, das auf vielen Tanzflächen in lokalen und überregionalen Clubs und Festivals eingängigen Eurotrance-Sound liefert. Mit ihrer eigenen Veranstaltungsreihe „Teenage Dreams“ gehören die beiden DJs und Produzenten fest zur Berliner Rave-Szene.

Das Duo ist es dann auch, das den Abend im Späti gegen 20.30 Uhr musikalisch eröffnet. Das riesige Mischpult, das eine passable Soundqualität garantieren soll, liegt auf einer Tiefkühltruhe für Eis, das Equipment von DJ Heartstring steht im Kassenbereich, die beiden dahinter. Elektronische Beats wummern über den Tresen in den Späti hinein. Wer es hereingeschafft hat, tanzt oder steht dicht an seinem Nebenmann.

In breiten Baggie-Hosen

Wer draußenbleiben muss, hört die Musik auch auf der Revaler Straße und sieht vor allem zahlreiche junge Menschen, die sich mit auffälligen Sonnenbrillen mit bunten Gläsern, Nietengürteln oder breiten Baggie-Hosen bekleidet haben und damit zum gerade geltenden Y2K-Trend passen.

Um 21 Uhr betreten die Sugababes dann die Mini-Bühne und eröffnen mit ihrem Song „Freak Like Me“. Im Späti ist kaum ein Gast zu sehen, der nicht sein Smartphone zückt, um das Erlebte zu dokumentieren. Man kann von einem doppelten „Overload“ sprechen, als die Musikerinnen ihren Hit performen und der Späti gleichzeitig bis auf den letzten Winkel mit Menschen gefüllt ist.

Bereits vorher hatten die Sugababes davon gesprochen, dass es für sie einer der speziellsten Plätze für eine Show ist und die Temperatur hochkochen dürfte. Als die Melodie zu „Push The Button“ ertönt, singen alle mit. Bei der anschließenden Remix-Version von DJ Heartstring stehen die Musikerinnen dann auch hinter der Kasse und feiern gemeinsam das Berliner Publikum. Danach ist für die Sugababes schon Schluss. Bereits in rund einem Monat kann man sie in Deutschland erneut live sehen: Die wiedervereinte Girlband spielt auf dem „Melt!“-Festival in Sachsen-Anhalt.