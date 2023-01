Pyrotechnik in Berlin-Schöneberg abgefeuert Feuerwerksrakete explodiert in Auto – Fahrer unverletzt

Eine Gruppe von etwa zehn Personen hat am Freitag gegen 21 Uhr in Berlin-Schöneberg Pyrotechnik abgefeuert und dabei das Innere eines Autos getroffen. Das meldete die Polizei am Samstag.

Eine Rakete sei auf der Beifahrerseite durch eine geöffnete Scheibe in den VW eines 32-Jährigen geflogen, der in diesem Moment an einer roten Ampel gehalten habe. Der Feuerwerkskörper sei dann im Innenraum des Autos explodiert. Der Fahrer blieb unverletzt, Teile des Wageninneren und Kleidungsstücke des Fahrers seien jedoch beschädigt worden.

Eine 25-jährige Fußgängerin zeigte der Polizei zufolge an, dass sie durch einen explodierenden Gegenstand leicht an einer Hand verletzt wurde. Passant:innen hätten die Polizei zu der Kreuzung Potsdamer Straße/Pallasstraße/Goebenstraße gerufen. Die Personengruppe, aus der heraus die Gegenstände abgeschossen wurden, flüchtete unerkannt in Richtung Potsdamer Straße.

Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung und den gefährlichen Körperverletzungen hat die Kriminalpolizei übernommen. (Tsp)

Zur Startseite