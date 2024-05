Radfahrer in Berlin-Mitte angefahren Polizei ermittelt gegen Autofahrer wegen gefälschten Führerscheins

Ein 29-jähriger Autofahrer hat am Engelbecken in Berlin-Mitte einen Fahrradfahrer angefahren und verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stellten Beamte bei der Überprüfung seines Führerscheins Veränderungen am vorgezeigten Dokument fest. Die Behörde ermittelt nun zum Unfallhergang und wegen des Verdachts der Urkundenfälschung gegen den 29-Jährigen.

Den Angaben zufolge war der Autofahrer am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr vom Heinrich-Heine-Platz kommend auf dem Michaelkirchplatz unterwegs und wollte nach links auf den Platz abbiegen. Dabei fuhr er den ebenfalls 29-jährigen Radfahrer an, der ihm vom Engelbecken entgegenkam.

Rettungskräfte brachten den gestürzten Radfahrer mit Verletzungen an Beinen, Armen und Rumpf ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend durfte er wieder gehen. (Tsp)