Randale in Berlin-Hellersdorf Betrunkene bewerfen U-Bahn mit Steinen, bedrohen Fahrer und zeigen Hitlergruß

Zwei betrunkene Männer haben in der Nacht zu Mittwoch in Berlin einen U-Bahn-Zug mit Steinen beworfen, den Fahrer bedroht und den verbotenen Hitlergruß gezeigt. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach gegen 0.20 Uhr am U-Bahnhof Kienberg im Ortsteil Hellersdorf. Der 20- und der 25-Jährige sollen zunächst einen Zug der Linie U5 mit Steinen beworfen haben. Anschließend sollen sie mit Fäusten gegen die Seitenscheibe der Lokführerkabine geschlagen und den Fahrer bedroht haben. Er blieb laut Polizei unverletzt.

Als der Zug den Bahnhof in Richtung Alexanderplatz verließ, sollen beide Männer dann den rechten Arm zum Hitlergruß gehoben haben.

Die Polizei nahm die beiden Männer in der Hellersdorfer Straße fest. Laut der Behörde beleidigte der 20-Jährige bei seiner Festnahme einen Beamten und musste überwältigt werden. Eine Atemalkoholkontrolle habe bei ihm einen Wert von etwa 1,2 Promille ergeben, bei seinem Begleiter 1,4 Promille.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung sowie der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.