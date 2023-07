Rassistischer Angriff in Berlin Mann drückt Frau zu Boden und schlägt sie

In Berlin-Nikolassee soll ein Unbekannter eine Frau angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um eine Tat mit fremdenfeindlichem Hintergrund.

Demnach sprach der Mann die 39-Jährige am Sonntagabend am Badeweg an und fragte sie nach ihrem Herkunftsland. Die Frau beantwortete die Frage, woraufhin er sie an den Schultern zu Boden drückte. Schließlich soll er ihr hinterhergelaufen sein und von hinten mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben, hieß es von der Polizei.

Die Polizei suchte in der näheren Umgebung erfolglos nach dem mutmaßlichen Angreifer. Nun ermittelt der Staatsschutz. Auf eine Behandlung durch den Rettungsdienst verzichtete die 39-Jährige den Angaben nach. (Tsp)