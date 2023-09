Raubüberfall am Berliner Leopoldplatz Unbekannte verletzen 33-Jährigen mit Machete

Zwei Unbekannte haben am Dienstagmorgen einen 33-Jährigen in Berlin-Wedding überfallen und mit einer Machete verletzt. Das teilte die Polizei Berlin am Mittwoch mit. Die Täter flohen demnach, das Opfer musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.

Gegen 8 Uhr forderten nach Polizeiangaben zwei Unbekannte einen 33-Jährigen am Leopoldplatz zur Herausgabe seiner Wertgegenstände auf. Als der Mann sich weigerte, sollen sie ihn mit einer Machete angegriffen und ihm eine Schnittverletzung am Arm zugefügt haben. Das Duo floh im Anschluss ohne Beute.

Der verletzte 33-Jährige wurde von alarmierten Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt. (Tsp)