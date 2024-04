Raubüberfall auf Lokal in Berlin-Wedding Unbekannte attackieren Angestellten mit Barhocker

Ein Bar-Angestellter ist in der Nacht zu Dienstag bei einem Raubüberfall verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach sollen zwei maskierte Männer ein Lokal in der Tegeler Straße in Berlin-Wedding überfallen haben.

Angaben des 34-jährigen Mitarbeiters zufolge sollen die beiden Männer die Bar um kurz vor Mitternacht betreten haben. Während einer in der Nähe der Tür stehen geblieben sei, sei sein Komplize zum Tresen gegangen. Dort habe er den Mitarbeiter mit einem Barhocker attackiert, den er anschließend in Richtung Tresen geworfen habe.

Bezirke-Newsletter: Mitte Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der Angreifer soll dann hinter dem Tresen Geld geraubt haben und mit seinem Komplizen in Richtung Kiautschoustraße geflüchtet sein. Der Angestellte kam mit Prellungen an Hand und Unterarm in eine Klinik, seine Kollegin und die Gäste blieben unverletzt. (Tsp)