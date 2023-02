Raubüberfall in Berlin Unbekannte stechen auf 20-Jährigen ein – schwer verletzt

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht zu Montag bei einem Raubüberfall in Treptow-Köpenick schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann gegen 0.40 Uhr mit einem 22-jährigen Bekannten in der Hagedornstraße in Johannisthal unterwegs, als drei Unbekannte sie ansprachen.

Da der 22-Jährige sich bedroht fühlte, flüchtete er, um Hilfe zu holen. Die Unbekannten zogen dann ein Messer und nötigten den 20-Jährigen, ihnen seine Geldbörse zu geben. Als dieser zu entkommen versuchte, holten die Tatverdächtigen ihn nach wenigen Metern ein, schlugen ihn und stachen ihm in den Oberschenkel. Anschließend liefen sie ohne Beute davon. Der Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt. (cri)

