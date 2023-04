Rauchmelder weckt Nachbarn Mieterin bei Wohnungsbrand in Berlin verletzt

Am frühen Samstagmorgen brannte es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Neu-Hohenschönhausen, die 56-jährige Mieterin kam ins Krankenhaus. Wie die Berliner Polizei mitteilte, sollen Nachbarn ersten Erkenntnissen zufolge in dem Haus in der Welserstraße gegen 3.15 Uhr durch einen Rauchmelder geweckt worden sein. Sie riefen die Feuerwehr.

Den Einsatzkräften sei es laut Polizei gelungen, die Bewohnerin der brennenden Wohnung zu evakuieren und den Brand im Flur zu löschen. Rettungskräfte hätten die 56-Jährige dann mit einer Rauchvergiftung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts leitet die weiteren Ermittlungen. (Tsp)