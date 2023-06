Rauchwolke über Berlin Vier Wohnanhänger und Baumaterial brennen in Niederschöneweide – drei Verletzte

Vier Wohnanhänger und eine größere Menge Baumaterial haben am Montagvormittag im Bruno-Bürgel-Weg im Berliner Ortsteil Niederschöneweide (Bezirk Treptow-Köpenick) gebrannt. Das bestätigte die Feuerwehr dem Tagesspiegel. Durch das Feuer und die Hitze seien zudem acht Propangasflaschen zerborsten, weshalb es mehrere Knallgeräusche gegeben habe. Eine Rauchwolke war im Osten der Stadt weithin sichtbar.

Abgestellt gewesen seien die Wohnanhänger an einem Sportplatz unmittelbar an der Spree. Die Feuerwehr war mit 42 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Drei Personen seien verletzt worden, eine davon wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen wurden vor Ort behandelt.

Warum die Wohnanhänger und das Baumaterial brannten, ist bislang unklar. (Tsp)