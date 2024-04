Tagesspiegel Plus Rauschgift in Bananenkisten : Kokain-Fund aus Supermärkten in Berlin und Brandenburg ist bis zu 15 Millionen Euro wert

223 Kilogramm Kokain werden in Obstkartons in Supermärkten entdeckt. Der Verkaufspreis liegt in Millionenhöhe. Der Stoff soll nun verbrannt werden.