Reanimationsversuche blieben erfolglos 19-Jährige stirbt gegenüber von Treptower Park in Berlin

Am Sonntag ist eine 19-jährige Frau gegenüber des Treptower Parks in Berlin gestorben. Dies bestätigte die Bundespolizei auf Tagesspiegel-Anfrage. Der 18-jährige Begleiter der jungen Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Ein Passant soll das Pärchen demnach bewusstlos auf einer Bank liegen gesehen und Bundespolizisten darüber informiert haben. Wie die „B.Z.“ berichtet, sollen die Einsatzkräfte beide Personen reanimiert haben. Bei der 19-Jährigen blieben die Reanimationsversuche jedoch erfolglos. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Weshalb die junge Frau starb, ist bisher unklar. Die Polizei Berlin hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Obduktion soll laut „B.Z.“ klären, woran die junge Frau gestorben ist.