Rettung am U-Bahnhof Schlesisches Tor Feuerwehr schlägt Scheibe von nagelneuem Aufzug in Berlin-Kreuzberg ein

Am Samstagnachmittag mussten zwei Personen von der Berliner Feuerwehr aus dem Aufzug am U-Bahnhof Schlesisches Tor befreit werden. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr. Der gläserne Fahrstuhl war erst am Tag zuvor in Betrieb gegangen.

Für die Befreiung der Personen mussten die Feuerwehrleute eine Scheibe einschlagen. Die beiden Passagiere kletterten dann auf einer Leiter hinaus. Die Feuerwehr war mit 14 Kräften in Kreuzberg vor Ort.

Mit dem Aufzug war der U-Bahnhof Schlesisches Tor nach sehr langer Zeit behindertengerecht erreichbar – für sehr kurze Zeit. Die Aufzüge verbinden die Außenbahnsteige der U1 und der U3 mit der darunter liegenden Straße.

Der Anbau dieses und eines weiteren Fahrstuhls hatte 3,5 Millionen Euro gekostet. Die hohen Kosten begründete die BVG auf Twitter so: „120 Jahre alte Bausubstanz, enge Platzverhältnisse, Denkmalschutz“. (Tsp)