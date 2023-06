Richtig trösten Wie Kinder lernen, mit Verlust umzugehen

Der rote Luftballon in Herzform war eigentlich gut mit der Schnur am Buggy befestigt. Doch als die Dreijährige etwas zu sehr daran zerrt, fliegt der Ballon, dieses schöne neue Ding, dieser Schatz, davon. Das Kind fängt an, zu kreischen. „Hohl ihn“, schreit es verzweifelt der Mutter zu. Aber ein Windstoß hat ihn schon davon getragen. Die Dreijährige fällt in die Arme ihrer Mutter und hört lange Zeit nicht mehr auf, zu schluchzen. Der Verlust ist zu schmerzlich. Doch wie soll die Mutter in dieser Situation reagieren?