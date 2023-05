Rinderauktion in Brandenburg Wo die schönsten Tiere unter den Hammer kommen

Alle Augen richten sich auf die jungen Rinder in der Mitte der Halle, die an eine Manege erinnert. Die Tiere werden dort am Seil im Kreis herumgeführt. Während sich einige Tiere geduldig führen lassen, sind andere sichtlich nervös. Manche wollen lieber schnell noch Reißaus nehmen, zurück zum Stall laufen.