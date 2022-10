Schaden von rund 1,5 Millionen Euro Ehemaliger Geschäftsführer wegen Betrugs vor Berliner Gericht

Weil er als Geschäftsführer einer Handelsfirma in über 1300 Fällen Kunden betrogen haben soll, steht ein 40-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Betroffene hätten für bestellte Waren wie Baumaschinen, Haushalts- und Elektroartikel sowie Fahrzeuge vorab bezahlt, jedoch keine Gegenleistung erhalten, heißt es in der zu Prozessbeginn am Montag verlesenen Anklage.

Insgesamt sei für Kunden ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro entstanden. Ob sich der Angeklagte zu den Vorwürfen des Betrugs und der Untreue äußern wird, blieb zunächst offen.

Dem Mann werden mutmaßliche Taten in der Zeit von Februar bis Mai 2021 zur Last gelegt. Er habe laut Ermittlungen als Geschäftsführer einer im November 2020 gegründeten Firma mit Sitz in Berlin agiert. Der Mann habe „zahlreichen Kunden die Lieferung von über das Internet bestellten und vorab bezahlten Waren versprochen“, heißt es in der Anklage.

Es sei ihm schon bei Annahme der Bestellungen klar gewesen, dass es zu einer Lieferung nicht kommen würde. „Es kam ihm nämlich vorrangig darauf an, im Wege der Vorabbezahlung Geldbeträge zu erlangen, die er beiseite schaffen konnte, um sie für sich zu behalten“, so die Anklage.

Zudem soll der damalige Geschäftsführer unberechtigt Barentnahmen aus der Firmenkasse in Höhe von etwa 135.000 Euro getätigt haben. In weiteren drei Fällen der Anklage wird ihm vorgeworfen, Scheinrechnungen ausgestellt und dadurch rund 60.000 Euro in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben. Außerdem soll er ein Baugerüst der GmbH im Wert von knapp 54.000 Euro auf eigene Rechnung verwertet haben. Der Prozess geht am 7. November weiter. (dpa)

Zur Startseite