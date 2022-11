Tagesspiegel Plus Schicksalsort Bornholmer Straße in Berlin : Die Brücke des Mauerfalls kannte schon vor 1989 Flucht und Tod

An der Bornholmer Straße fiel am 9. November 1989 die Mauer. Während der Teilung starben hier vier junge Menschen. Manch wagemutige Flucht an der Bösebrücke gelang aber auch.