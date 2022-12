Schlemmen, spazieren und Filme sehen Neun Tipps für das Silvesterwochenende in Berlin

Was mache ich mit dem letzten Wochenende des Jahres? Mich um die Bürokratie des Privatlebens kümmern, also Termine in den neuen Kalender eintragen, Kontoauszüge abholen, Neujahrsgrüße verschicken und endlich mal die Patientenverfügung ausfüllen? Nein, kommt nicht infrage. Das wird auf 2023 verschoben. Da mache ich lieber einen ausführlichen Spaziergang, gehe ein paar leckere Snacks einkaufen – und nutze nach der Pandemie-Pause mal wieder ausgiebig das kulturelle Angebot der Stadt.

