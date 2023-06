Schnellster Weg zur Urlaubsinsel Der Swinetunnel öffnet – doch wo bleibt die Bahnstrecke aus Berlin?

Am Freitag soll auf der Insel Usedom, einst Badewanne der Berliner genannt, der Autotunnel unter der Swine im polnischen Swinemünde eröffnet werden. Der Swinetunnel verkürzt die Fahrzeit zwischen den Inseln Usedom und Wollin drastisch. Bisher gibt es hier nur Fähren. Weil durch den Tunnel aber der Straßenverkehr auf deutscher Seite rasant zunehmen kann, erhöht sich der Druck, die einstige Bahnstrecke Berlin-Usedom wieder aufzubauen. Die Fahrt von Berlin in die Kaiserbäder der Insel würde sich dann von etwa vier auf gut zwei Stunden verkürzen.

Deutsche Truppen hatten 1945 kurz vor Kriegsende die erst 1933 eröffnete imposante Brückenkonstruktion über die Peene – die Verbindung vom Festland auf die Insel – gesprengt. Nur die sogenannte Hubbrücke bei Karnin, die gut 30 Meter nach oben gezogen werden konnte, um Schiffe passieren zu lassen, blieb bis heute stehen.

Während es 1939 mehrmals täglich Direktfahrten – auch mit Schnellzügen – von Berlin nach Usedom über die Brücke bei Karnin gab, müssen Fahrgäste heute einen Umweg fahren und umsteigen.

Seit Jahren gibt es deshalb den Wunsch, die Strecke, deren Trasse zum großen Teil noch erhalten ist, wieder aufzubauen. Widerstand kam vor allem von den jeweiligen Bundesregierungen, für die die Strecke Berlin-Usedom nur eine Regionalverbindung ist.

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat deshalb 2,8 Millionen Euro bereitgestellt, um Vorplanungen für den Wiederaufbau der Bahnstrecke zu finanzieren. Das Ergebnis: Der Wiederaufbau bis Heringsdorf ist möglich, allerdings nur noch eingleisig vorgesehen, dafür aber elektrifiziert. Die veranschlagten Kosten sind allerdings auch auf inzwischen rund 700 Millionen Euro gestiegen.

Knapp 30 Kilometer könnten auf der alten Trasse liegen, sieben Kilometer auf der Insel müssen neu gebaut werden, weil es keine Verbindung ins polnische Swinemünde, mit rund 40.0000 Einwohnern die größte Stadt der Region, geben soll. Auf polnischer Seite gab es kein Interesse. Damit gibt es aber auch kein Geld von der EU, die den Tunnel unter der Swine, der rund 220 Millionen Euro gekostet haben soll, zu 90 Prozent finanziert hat. Dafür ist das Durchfahren für zumindest fünf Jahre aber auch mautfrei.

Wegen der dann erwarteten Zunahme des Verkehrs hatte der Chef der Usedomer Bäderbahn, Jörgen Boße, schon vor Jahren gefordert, den Wiederaufbau der alten Bahnstrecke voranzutreiben. Günther Jikeli, der Vorsitzende der Usedomer Eisenbahnfreunde, die sich ebenfalls für den Wiederaufbau einsetzen, wirft den deutschen Regierungen vor, sich seit Jahrzehnten schlafend gestellt zu haben. Polen hat es geschafft, den etwa zwei Kilometer langen Swinetunnel innerhalb von dreieinhalb Jahren zu bauen. Die Strecke über Karnin soll frühestens um 2030 in Betrieb gehen können.

Die Hubbrücke bei Karnin südlich der Insel Usedom steht bis heute. © Klaus Kurpjuweit

Die von Ende 2026 an vorgesehene Direktverbindung von Berlin über Stettin nach Swinemünde wird Usedom-Urlauber auf deutscher Seite verglichen mit der Anbindung über Karnin wenig bringen. Die Fahrzeit ist länger, zudem müsste in Swinemünde in den Bus umgestiegen werden. Fahren soll der Zug außerdem nur sonnabends, sonntags und an Feiertagen zwischen Ostern und Herbst.

Attraktiv ist diese Verbindung vor allem für Fahrten in die polnischen Ostseebäder. Jikelis Fazit: „Angesichts der großen polnischen Aktivitäten darf die deutsche Regierung nicht nachstehen und muss mit größtem Tempo das Karniner Bahnprojekt umsetzen.“