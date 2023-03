Schokohasen, Kaffee und Konserven Berliner Tafel bittet zu Ostern um zusätzliche Spenden

Zu Ostern bittet die Berliner Tafel wieder um zusätzliche Lebensmittelspenden. Von diesem Donnerstag bis zum 8. April können Berliner:innen Schokoladen-Osterhasen, Kaffee, Konserven und andere haltbare Lebensmittel kaufen und in 24 Supermärkten direkt an Ehrenamtliche der Berliner Tafel übergeben, wie der Verein am Montag in Berlin mitteilte.

Die Nachfrage in den Ausgabestellen der Tafel sei aufgrund von Inflation und Krieg stark gestiegen. Demnach erhalten monatlich etwa 65.000 Menschen Spenden. Die zusätzlichen Spenden aus der Aktion „Eins Mehr!“ in den Supermärkten sollen zum Osterfest über die Ausgabestellen verteilt werden. (dpa)

