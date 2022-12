Tagesspiegel Plus Wer in Berlin Schule macht : 30 Minuten Anfahrt zur Turnhalle – das ist inakzeptabel

Carla Siepmann, 17 Jahre alt, ist Schülerin am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium in Pankow. In Folge 1 unserer neuen Kolumne „Wer Schule macht“ erzählt sie vom Elend mit dem Sportunterricht.