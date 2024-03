Tagesspiegel Plus „Wir befinden uns in einer handfesten Bildungskrise“ : Schülervertreter fordern bei Kongress in Berlin mehr Mitspracherecht

Vor 20 Jahren wurde die oberste Schülervertretung Deutschlands gegründet. Doch es gibt weiterhin viel zu tun: „Wir haben ein Recht auf Mitsprache – das muss uns endlich zugestanden werden“, sagt der oberste Schülersprecher.