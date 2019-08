26 000 fehlende Schulplätze bis 2021/22 und ein Brandbrief des Landeselternausschusses zur desaströsen Gesamtsituation im Bildungsbereich: Senatorin Sandra Scheeres (SPD) ist unter Druck. Und handelt, wie der Tagesspiegel exklusiv erfuhr: Am Dienstag hat sie eilig eine Qualitätskommission zur Verbesserung der Schülerleistungen und des Schulsystems auf den Weg gebracht und dafür kurzfristig den renommierten Bildungsforscher Olaf Köller vom Kieler Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik gewinnen können.

Olaf Köller kommt von der Universität Kiel. Foto: Soeren Stache dpa

Köller hat in Hamburg die Expertenkommission zur Verbesserung des Mathematikunterrichts geleitet, die 2018 ihre viel beachteten Empfehlungen abgegeben hat. In Berlin soll es nicht nur um Mathematik, sondern um alle Kernfächer und auch weitere Maßnahmen gehen. „Ich hoffe, dass wir in Berlin im Frühjahr 2020 unsere Vorschläge vorlegen können“, sagte Köller dem Tagesspiegel. „Zeitnah“ solle nun über die Zusammensetzung der Kommission beraten werden, zu der Lehrer, Eltern, Schulaufsicht und andere Akteure des Bildungssystems gehören sollen.