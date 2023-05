Schwere Kopfverletzungen Rollstuhlfahrerin auf Berliner Friedrichstraße angefahren

Eine Rollstuhlfahrerin ist auf der Friedrichstraße in Berlin-Mitte angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die 67-Jährige am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr in ihrem elektrischen Rollstuhl die Kreuzung Friedrichstraße, Ecke Schützenstraße überqueren wollen.

Eine 33 Jahre alte Autofahrerin fuhr mit ihrem Wagen aus der Schützenstraße demnach ebenfalls auf die Kreuzung und erfasste dabei die von rechts kommende Rollstuhlfahrerin. Die 67-Jährige stürzte und kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Auch die Autofahrerin erlitt Verletzungen am Kopf und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt. (dpa)