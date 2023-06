Schwerer Unfall mit 18-Tonner 73-jährige Fußgängerin in Berlin-Gesundbrunnen lebensgefährlich verletzt

Nach dem schweren Unfall mit einer Fußgängerin und einem Lkw in Berlin-Gesundbrunnen werden weitere Details bekannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelte es sich bei der Verletzten um eine 73-Jährige. Sie war am Dienstag von einem 18-Tonner angefahren worden.

Laut Zeugenaussagen habe der 44-jährige Lkw-Fahrer gegen 11.30 Uhr sein Fahrzeug in der Behmstraße entladen, hieß es von der Polizei. Als er wieder losfahren wollte, habe die Fußgängerin zeitgleich vor dem Fahrzeug die Behmstraße in Richtung Heidebrinker Straße überqueren wollen. Dabei fuhr der Fahrer die Seniorin an. Sie wurde laut Polizei lebensgefährlich verletzt.

Rettungskräfte brachten die 73-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, soll der Lkw, der am rechten Fahrbahnrand geparkt hatte, die Fußgängerin mit dem linken Vorderreifen getroffen haben. Laut „B.Z.“ soll es sich um eine Frau mit einem Rollator gehandelt haben. „Unter dem Lkw lag noch ein Rollator“, bestätigte ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel am Dienstagabend.

Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Die Behmstraße war zwischen Badstraße und Jülicher Straße aufgrund des Einsatzes vorübergehend gesperrt. In unmittelbarer Nähe des Unfallorts liegt der Bahnhof Gesundbrunnen.