Am Samstagmorgen kam es in unmittelbarer Nähe zur Freien Universität zu einem schweren Unfall mit einem Carsharing-Auto der Firma „Car2Go". Der 31-jährige Fahrer war mit überhöhter Geschwindigkeit um 5.20 Uhr morgens auf der Thielallee in Richtung Unter den Eichen unterwegs. An der Kreuzung Thielallee / Habelschwerdter Straße, in unmittelbarer Nähe zur „Rostlaube" der Freien Universität, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug.

Er fuhr gegen einen Ampelmast, der dabei aus seiner Verankerung gerissen wurde. Das Fahrzeug überschlug sich, dabei sei es gegen einen zweiten Ampelmast geprallt. Dabei wurde das Auto schwer beschädigt, Teile seien herausgerissen worden. Ein 37-jähriger Sicherheitsmitarbeiter der Freien Universität wurde von einem umherfliegenden Motorteil am Bein getroffen und dabei leicht verletzt.

Der Fahrer selbst erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Da nicht ausgeschlossen werden könne, ob der Fahrer alkoholisiert gewesen sei, wurde ihm laut Polizei Blut entnommen, die Ergebnisse lägen jedoch noch nicht vor. (Tsp, dpa)