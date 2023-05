Schwerer Verkehrsunfall Lkw-Fahrer fährt Radler in Berlin-Tempelhof an

Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwochmorgen in Berlin-Tempelhof einen Radler angefahren. Eine Polizeisprecherin bestätigte dem Tagesspiegel, der schwere Unfall habe sich gegen 6.30 Uhr an der Kreuzung Gottlieb-Dunkel-Straße/Bergholzstraße ereignet.

Angaben zum Unfallhergang konnte sie noch keine machen. Der Radfahrer habe „schwere Verletzungen an den Beinen“ erlitten und befände sich zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus. Derzeit bestehe keine Lebensgefahr.

Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet. Laut dem Bericht soll der Zusammenstoß beim Rechtsabbiegen geschehen sein.