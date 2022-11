Tagesspiegel Plus „Schwester Esther“ packt an : Eine Niederländerin in Berlin leistet Umzugshilfe für Frauen und Queers

Esther Vrijhof hilft als „Schwester Esther“ Frauen sowie Mitgliedern der LGBTQ+-Community bei Umzügen. Damit füllt sie eine Marktlücke – auch emotional.