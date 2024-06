Schwül-heißes Wetter und Schauer Gewitter trüben Badespaß in Berliner Freibädern – Gäste müssen aus den Becken

Aufziehende Schauer und Gewitter über Berlin haben am Donnerstag in den Freibädern den Badespaß getrübt. In den Sommerbädern Neukölln und am Insulaner wurden die Gäste vorsorglich vorübergehend aus den Becken gebeten, wie eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe auf Anfrage mitteilte. Im Bad in Neukölln wurden für kurze Zeit keine neuen Gäste ins Bad gelassen.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Donnerstag schwül-heißes Wetter mit bis zu 31 Grad und starken Gewittern vorausgesagt, die ab dem Mittag aufziehen sollten. Der DWD warnte erneut vor Belastungen durch die Hitze.

Die Wetterexperten rechnen mit teils heftigen Starkregen und Sturmböen bis 75 Kilometer pro Stunde. Dabei ist örtlich mit Hagel und Wassermengen um 25 Liter pro Quadratmeter zu rechnen. Vereinzelt könnten 40 Liter pro Quadratmeter binnen einer Stunde fallen.

Nachts sind anfangs noch Schauer oder kräftige Gewitter möglich, die bis Mitternacht abziehen. Danach bildet sich Dunst und Nebel. Es kühlt ab auf 19 bis 17 Grad.

Am Freitag steigen die Temperaturen wieder auf 26 bis 30 Grad. Im Laufe des Tages ziehen erneut Gewitter mit teils heftigem Starkregen und Hagel auf. Dazu wird es stürmisch. Am Nachmittag und Abend ziehen die Unwetter ostwärts ab. In der Nacht zum Samstag sinken die Werte auf 15 bis 11 Grad.

Das Wochenende bleibt sommerlich. Am Samstag ist es zunächst heiter bei Temperaturen bis 31 Grad. Schauer und Gewitter sind weiterhin möglich. (dpa)