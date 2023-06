Schwulenfeindliche Attacke in Berlin-Mitte Mutmaßlicher Angreifer nach Öffentlichkeitsfahndung identifiziert

Ein 23-Jähriger, der im Januar in Berlin zwei Männer schwulenfeindlich beleidigt und einen der beiden getreten haben soll, konnte identifiziert werden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor hatten die Ermittler mit Fotos öffentlich nach dem Tatverdächtigen gefahndet.

Der Vorfall hatte sich bereits am 21. Januar in Mitte ereignet. Laut Polizei waren ein 32- und ein 30-Jähriger gegen 7 Uhr morgens auf der Brückenstraße unterwegs. Dort wurden sie von einer Gruppe von vier Männern schwulenfeindlich beleidigt.

Anschließend nahm einer der Täter den 30-jährigen Mann in den Schwitzkasten, woraufhin dieser in die Knie ging und ihm von einem anderen mehrfach gegen den Kopf getreten wurde. Das Opfer erlitt Verletzungen an Kopf, Knien und Hals und musste ambulant behandelt werden.

Der 23-Jährige wird der gefährlichen Körperverletzung verdächtigt. Die Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes dauern an. (Tsp)