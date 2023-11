Senior von Radfahrer angefahren 83-Jähriger erleidet bei Unfall in Berlin-Spandau Kopfverletzung

Im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt wurde am Sonntagabend ein Senior bei einem Verkehrsunfall verletzt. Laut Angaben der Polizei hatte ein 46-jähriger Radfahrer eine rote Ampel missachtet. Er war gegen 18 Uhr auf dem Radweg der Wilhelmstraße unterwegs, als er einen 83-jährigen Fußgänger an einem Fußgängerüberweg anfuhr.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Senior, der Verletzungen am Kopf, am Oberkörper und an den Knien erlitt, zur stationären Aufnahme in eine Klinik. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West).