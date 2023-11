Senioren vor Supermarkt angesprochen Polizei nimmt Trickdiebinnen in Berlin-Wedding fest

Die Polizei hat in Berlin-Wedding vier tatverdächtige Frauen nach einem Trickdiebstahl festgenommen. Zwei von ihnen sollen aus der Wohnung eines 83-Jährigen Schmuck und Geld entwendet haben.

Wie die Behörde mitteilte, waren Beamte am Donnerstagvormittag auf das Quartett aufmerksam geworden. Die drei Frauen und eine Jugendliche sprachen in der Nähe eines Supermarktes in der Müllerstraße immer wieder ältere Menschen an. Schließlich seien die vier Tatverdächtigen im Alter von 16, 21, 40 und 46 Jahren mit dem 83-Jährigen in einen Wagen gestiegen.

Laut Behörde sollen die vier Tatverdächtigen dem 83-Jährigen ihre Hilfe beim Transport seiner Einkäufe angeboten haben und mit ihm zu seiner nahegelegenen Wohnung gefahren sein. Die beiden jüngeren Frauen sollen mit ihm in die Wohnung gegangen sein, unbemerkt Geld und Schmuck gestohlen haben und die Wohnung wieder verlassen haben.

Die Beamten konfrontierten den 83-Jährigen mit ihren Beobachtungen. Dabei habe sich der Diebstahlverdacht erhärtet. Die vier Frauen wurden im Nahbereich festgenommen. Laut Polizei wurde bei ihnen der vermisste Schmuck und Geld gefunden.