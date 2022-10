Seniorin meterweit geschleudert 66-Jährige stirbt bei Unfall mit Straßenbahn in Berlin

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Donnerstagnachmittag in Berlin-Hellersdorf tödlich verunglückt. Sie starb noch an der Unfallstelle an der Kreuzung Zossener Straße/Kastanienallee, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Donnerstagabend sagte.

Nach Angaben vom Freitag handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 66 Jahre alte Frau. Sie soll eine einfahrende Tram nach Zeugenaussagen übersehen haben und daraufhin frontal vom Triebwagen der Bahn erfasst worden sein. Durch den Aufprall sei die Seniorin mehrere Meter weit auf die Warteplattform der Haltestelle geschleudert worden.

Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 übernommen. (Tsp/dpa)

Zur Startseite