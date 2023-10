Sexualdelikte in Berlin Frauen bringen Taten häufiger zur Anzeige – lange Verfahren können jedoch abschrecken

Die Zahl der Sexualstraftaten in Berlin hat sich seit 2017 von 4327 auf 6782 in 2022 erhöht. Wie lässt sich dieser hohe Anstieg erklären? Mit der Frage, ob der Anstieg tatsächlich auf mehr Fälle oder eine höhere Anzeigebereitschaft zurückzuführen ist, beschäftigt sich Roland Weber. Er ist Opferbeauftragter des Berliner Senats.

Ihm fällt auf: „Es finden häufiger Anzeigen statt, wo es früher nichts gab, wie bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.“ Vor 20 Jahren hätten außerdem Frauen kaum über sexuelle Übergriffe in Beziehungen gesprochen, geschweige denn zur Anzeige gebracht. So würde die Anzeigebereitschaft in jedem Fall steigen, argumentiert Weber.

Roland Weber vermutet als Grund ein verändertes Bewusstsein durch einen gesellschaftlichen Wandel. „Wenn sexuelle Übergriffe in den Medien thematisiert werden, merken wir einen Peak und die Anzeigen steigen“, sagt er. Als Upskirting in Medienberichten zum Thema wurde, folgte ein kurzfristiger Anstieg an Anzeigen. Bei diesem Sexualdelikt wird einer betroffenen Person eine Kamera unter den Rock gehalten.

Friederike Strack von der LARA Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen vermutet ebenfalls einen Zusammenhang zwischen der gesellschaftlichen Debatten in den Medien und einer erhöhten Anzeigebereitschaft. „Debatten wie #aufschrei und #metoo sorgen für eine positive gesellschaftliche Veränderung und mehr Awareness“, sagt sie. Aber auch die Verschärfung des Sexualstrafrechts 2016 könnte Strack zufolge Auswirkungen haben. Seitdem steht jede sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen unter Strafe. Bis diese Veränderungen in Anzeigen konstant bemerkbar seien, „braucht es eine Weile, bis es einsickert“.

Lange Verfahren haben auf Betroffene oft eine abschreckende Wirkung

Das Bewusstsein durch den gesellschaftlichen Diskurs führe zu einer langfristigen Veränderung und so könnte die Anzeigebereitschaft weiter steigen, erklärt der Opferbeauftragte Weber. Allerdings fürchtet er, dass, wenn sich herumspreche, dass die Verfahren sehr langwierig seien, sich wieder weniger Betroffene melden könnten.

Dabei vernehme die Polizei beteiligte Personen zügig, sagt Weber. Allerdings könne sich der Prozess anschließend in die Länge ziehen. „Dabei sind die Fachbereiche total bemüht und engagiert, aber es fehlt schlichtweg an Ressourcen“, sagt er. Wenn die Anzeigen dann nach teilweise mehr als einem Jahr wieder hochkämen, sei das für die Betroffenen eine große Belastung. „Die fragen sich dann zurecht: ‘Warum muss ich mich nach so einer langen Zeit wieder mit meiner Vergangenheit beschäftigen?’“



Sebastian Büchner, Pressesprecher der Oberstaatsanwaltschaft Berlin, sagt auf Anfrage des Tagesspiegels: „Angesichts der schwierigen Personalsituation in der Behörde insgesamt ist die Besetzung der beiden Abteilungen noch als angemessen anzusehen. Die zeitnahe Bearbeitung besonders wichtiger Verfahren, insbesondere von Haftsachen oder Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, ist nicht gefährdet.“ Bei einer hohen Belastung der Abteilungen erfolge stets eine Priorisierung nach Wichtigkeit der Verfahren.

Wie lange ein Verfahren dauert, sei von verschiedenen Faktoren wie der Aussagefähigkeit des Opfers, Erreichbarkeit sonstiger Zeugen und Notwendigkeit kriminaltechnischer Untersuchungen abhängig. Außerdem würde die Videoaufnahme von Vernehmungen „regelmäßig, verhindern, dass Geschädigte in der späteren Hauptverhandlung noch einmal aussagen müssen“, sagt Büchner.

Wir haben wahnsinnige Wartezeiten und kommen bei den Anfragen kaum hinterher. Das ist schon seit Jahren so Friederike Strack, LARA Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen

Aber auch an anderen Stellen wie bei der Beratung fehle es an Ressourcen, sagt Strack: „Wir haben wahnsinnige Wartezeiten und kommen bei den Anfragen kaum hinterher. Das ist schon seit Jahren so“. Die Kapazitäten würden fehlen, um den Anfragen gerecht werden zu können.