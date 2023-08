Sexuelle Belästigung in Bus und Bahn Männer, macht endlich den Mund auf!

„Echt, sowas passiert euch?“, sagte mal ein Freund auf einer Party zu mir. Er hatte gehört, wie ich einer Freundin davon erzählte, dass mir Männer hinterhergerufen haben. Sie und ich guckten uns ungläubig an. Wie kann ihn das überraschen? Und doch passt es ins Bild: Uns verbinden nicht nur die sexuellen Übergriffe, die viele von uns erfahren müssen. Sondern auch das Gefühl, in solchen Situationen nicht gesehen und allein gelassen zu werden. Und hier, liebe Männer, kommt ihr ins Spiel. Laut Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) waren 99 Prozent der Tatverdächtigen von Sexualdelikten in Berlin im Jahr 2020 männlich. Wie wär’s, wenn ihr Männer zu Helfenden werdet?

Ein übergriffiger Mann ignoriert die Grenzen der Person, die er belästigt. Dabei ist es vollkommen egal, wie weit das Shirt ist, das sie trägt und wie laut das „Nein“ ist, das sie sagt. Es braucht mehr Menschen, die sich ihm entgegenstellen.

Tut ihr als Zeuge eines sexuellen Übergriffs nichts, tragt ihr dazu bei, dieses Verhalten zu normalisieren. Täter erfahren soziale Akzeptanz und wiegen sich in Sicherheit, während der öffentliche Raum für uns immer unsicherer wird. Eure Stimme und euer Handeln können uns vor weiterer Belästigung und Gewalt bewahren. Das bedeutet nicht, dass wir männliche Superhelden brauchen, die uns retten, indem sie sich selbst in Gefahr bringen oder die Situation womöglich eskalieren lassen. Was wir brauchen, ist eure Unterstützung dabei, unsere Grenze zu verteidigen.

Das kann so aussehen: Seid aufmerksam. Falls ihr den Eindruck habt, dass sich jemand nicht wohlfühlt, sprecht die Person an und fragt, ob sie eure Hilfe braucht. Tut nichts, was die Person nicht möchte. Bittet andere Menschen um Mithilfe. Weist eure Freunde zurecht, wenn sie übergriffig werden. Tut das im öffentlichen Raum, aber auch, wenn ihr unter euch seid. Hinterfragt euer eigenes Verhalten und fragt nach, ob wir uns mit diesem wohlfühlen. Überlasst es nicht uns, euch immer wieder die gleichen Geschichten zu erzählen. Lest all die Berichte, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Hört uns zu. Glaubt uns.

Besagter Freund hörte uns zu, als wir ihm aus dem Stegreif von mehreren Situationen erzählen konnten, in denen wir uns belästigt fühlten. Sowas nicht selbst erleben zu müssen, ist sein Privileg. Ich hoffe, er nutzt es ab jetzt.