Tagesspiegel Plus Showdown im Westen Berlins : Warum die Wiederholungswahl in Spandau entschieden werden könnte

Drei politische Schwergewichte treten bei der Wiederholungswahl in Spandau an: Bettina Jarasch, Kai Wegner und Raed Saleh. Erkundungen in Berlins fernem Westen.