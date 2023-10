Tagesspiegel Plus Sie müssen immer häufiger die Waffe ziehen : Eine Nacht mit Berliner Polizisten durch Neukölln

Die Zahl der Straftaten in Berlin steigt seit Corona heftig an. Das merken auch Dimitri und Enes, Schutzpolizisten in der Direktion 5 (City). Unser Reporter durfte sie nachts begleiten.