Sie stahlen Schmuck und Geld Polizei sucht Einbrecher von Berlin-Westend

Die Berliner Polizei sucht nach zwei mutmaßlichen Einbrechern. Die beiden Männer sollen am 14. Dezember 2022 zwischen 16.40 und 17.05 Uhr das Fenster einer Souterrain-Wohnung an der Westendallee in Berlin-Westend aufgehebelt haben. Danach sollen sie Schmuck und Bargeld gestohlen haben. Anschließend entkamen sie unerkannt, doch eine Kamera nahm sie auf.

Die Polizei fragt:

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Männer geben?

Wer hat die Männer vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat und zum Fluchtweg machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Informationen werden in der Polizeidirektion 2 in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin, unter Telefon (030) 4664 – 272126, auf jeder Dienststelle der Polizei, per Mail oder über die Internetwache entgegengenommen. (Tsp)