Sie traten und schlugen einen Obdachlosen Bundespolizei fahndet nach zwei jungen Tatverdächtigen vom Berliner Ostbahnhof

Am 4. April 2023 schlugen und traten zwei junge Männer in den Minerva Passagen vor dem Intercity Hotel am Bahnhof Berlin-Ostbahnhof in Berlin-Friedrichshain auf einen Obdachlosen ein. Die Bundespolizei sucht mit Fahndungsfotos nach den Männern.

Der Angriff geschah gegen 22 Uhr. Laut Bundespolizei war das Opfer arg- und wehrlos, als die Tatverdächtigen den Obdachlosen schlugen und traten. Sie ließen von ihm erst ab, als Zeugen dem Mann helfen wollten. Danach verschwanden sie durch den Westtunnel in Richtung Erich-Steinfurth-Straße.

Die Bundespolizei fragt: Wer kennt die Männer auf den Lichtbildern? Und wer kann Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben?

Hinweise können unter Telefon 030/2 97 77 90, 0800 / 6 88 80 00 oder in jeder Polizeidienststelle gegeben werden. (Tsp)