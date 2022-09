Singen und Shoppen in Berlin-Mitte Mitmachkonzert für rund 1000 Musizierende in der Einkaufsmall

Das Deutsche Symphonie-Orchester (DSO) lädt am Samstag, den 17. September um 15.30 Uhr wieder Musikbegeisterte zum Mitmachkonzert „Symphonic Mob“ im Einkaufszentrum „Mall of Berlin“ ein. Bislang haben sich rund 1000 Teilnehmende registriert. Zusammen mit Berufsmusiker:innen spielen sie Werke von Fauré, Mussorgsky und Verdi.

Robin Ticciati, DSO-Chefdirigent, leitet die Musizierenden an. Neben dem Deutschen Symphonie-Orchester mit seinem Cellisten Mischa Meyer als Solist unterstützt der RIAS Kammerchor Berlin die Teilnehmenden. Seit Anfang September proben die verschiedenen Stimmgruppen zusammen mit den Profis.

Zur Generalprobe treffen sich die Teilnehmenden am Samstag um 14 Uhr in der „Mall of Berlin“. Um 15.30 Uhr beginnt dann das Konzert, moderiert von Fanny Tanck vom RBB. Am Ende sind alle – Teilnehmende wie Zuschauer:innen – eingeladen, in den Kanon „Dona nobis pacem“ einzustimmen. Damit wollen die Veranstaltenden „ein Zeichen für Frieden setzen“, wie es in der Pressemitteilung des Deutschen Symphonie-Orchesters heißt.

Seit 2014 bringt das Deutsche Symphonie-Orchester Profi- und Laienmusiker:innen bei seinem Mitmachkonzert in der „Mall of Berlin“ zusammen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der „Symphonic Mob“ 2020 pausieren, fand letztes Jahr dann nur als kleinere Veranstaltung statt.

Dieses Jahr haben wieder zahlreiche Musizierende die Möglichkeit, mit Profis aufzutreten. Eine Anmeldung ist auf der Internetseite des „Symphonic Mob“ noch für einzelne Stimmgruppen möglich. (Tsp)

