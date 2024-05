So gehen Berlins Fahrraddiebe vor „Es gibt keine absolute Sicherheit“

Herr Beyer, etwa alle 20 Minuten wird in Berlin ein Fahrrad gestohlen, mehr als 28.000 Räder waren es 2023. Warum ist Fahrraddiebstahl in diesem Ausmaß in Berlin möglich?

Ein Problem ist, dass viele Fahrräder schlecht geschützt oder gar nicht gesichert werden. Außerdem spielt der Ort, an dem das Fahrrad untergebracht wird, eine große Rolle. In Kellerverschlägen, in Tiefgaragen und auf Hinterhöfen bleiben Täter oft unentdeckt. Das macht es sehr schwierig, zu ermitteln.