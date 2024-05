Solidarität darf nicht zum Zwang werden So denkt eine Berliner Jugendliche über das „soziale Pflichtjahr“

Ich tue etwas, was den Bundespräsidenten freuen dürfte: Seit einem Dreivierteljahr arbeite ich in einem Pflegeheim. Ich mache dort ein Freiwilliges Soziales Jahr. Damit will ich, romantisch ausgedrückt, „etwas Gutes für die Gemeinschaft tun“.

Das „Freiwillige“ allerdings möchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am liebsten streichen. Daraus soll ein „Soziales Pflichtjahr“ werden. Dem gesellschaftlichen Zusammenhalt wegen – denn der, meint Steinmeier, schwinde.

So wie schon in der Corona-Pandemie sollen wir jungen Menschen uns solidarisch mit dem Rest der Gesellschaft zeigen. Ob es die monatelangen Schulschließungen sind, um die Infektionsgefahr für ältere Mitmenschen zu verringern, oder die Pflege ebenjener während eines Pflichtjahres, um den erdrückenden Fachkräftemangel zu mildern – kein gesellschaftliches Problem scheint groß genug für die scheinbar unerschöpfliche Solidarität von Jugendlichen.

Unter Gleichaltrigen verbreitet sich zunehmend das Gefühl, dass das „Solidarisieren“ zu einem „Ausbaden“ wird. Ein Ausbaden der Fehler derjenigen, die Jugendlichen immer wieder einen Mangel an Leistung und Solidarität attestieren.

Aber Solidarität ist keine Einbahnstraße. Statt sich immer wieder neue Pflichtmaßnahmen für Jugendliche auszudenken, könnten Volksvertreter:innen diese Kreativität nutzen, um Chancen für junge Menschen zu schaffen. Damit können sie beim freiwilligen Jahr direkt anfangen. Denn Freiwilligendienste sind bislang vor allem das: unterbezahlt und gering geschätzt.

Carla Siepmann ist 18 Jahre alt und leistet seit September 2023 ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Pflegeeinrichtung.

Statt Menschen zu einem Jahr kaum bezahlter Arbeit zu verpflichten, müssen Freiwilligendienste attraktiver gemacht werden – an erster Stelle durch mehr Lohn. Mit meinen 483 Euro für 156 Stunden Arbeit verdiene ich ein Drittel weniger als das Existenzminimum. Das soziale Jahr macht Freiwillige zu Bedürftigen finanzieller Unterstützung – durch die Eltern oder den Staat.

Ich möchte, dass mehr Menschen einen Dienst für die Gesellschaft leisten, aber weil sie es für richtig halten und nicht, weil sie dazu verpflichtet wurden.

Eine soziale Pflichtzeit hingegen schafft nur eines: das Gefühl, dass Jugendliche vor allem gut dafür sind, für das Versagen der Politik anderer einzustehen. Einer Politik, die die meisten von uns noch nicht mitwählen durften.

Da wirkt es wie Hohn, junge Menschen für fehlenden Zusammenhalt verantwortlich zu machen. Es ist Zeit für mehr Solidarität – mit unseren Jugendlichen.