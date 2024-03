Solidarität mit untergetauchten RAF-Terroristen Linksradikale posten Hinweise auf Polizeimaßnahmen

Angesichts der intensiven Polizeifahndung nach den beiden gesuchten früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub in Berlin wollen sich Mitglieder der linksextremen Szene mit gezielten Hinweisen auf die LKA-Einheiten wehren. Auf der Internetseite Indymedia veröffentlichten anonyme Autoren Fotos von zivilen Polizei-Transportern, Nummernschilder von Spezialeinsatzkommandos (SEK) aus Berlin und Niedersachsen und Orte von Einsatzvorbereitungen.

Man wolle der „Menschenjagd etwas entgegensetzen“ und die Solidarität mit den untergetauchten früheren RAF-Mitgliedern zeigen, heißt es auf der Seite. „Im Folgenden veröffentlichen wir Zivilkennzeichen, Fotos der stattfindeten Maßnahmen, Kontrollstellen und Bullenbewegungen, um diese ein wenig transparenter zu gestalten.“

Die Autoren schreiben, in Berlin habe man „das Gefühl, in die 70er Jahre zurückversetzt zu werden“, mit Polizeipräsenz, Straßensperren und Razzien.

Angekündigt wurde eine „Solidaritätsdemo“ am Samstagabend in Berlin-Kreuzberg: „Stoppt den Staatsterrorismus - Solidarität mit den Untergetauchten und Gefangenen“. Schon am Freitagabend sind zum internationalen Frauentag Demonstrationen zum Teil aus der linksradikalen Szene angemeldet. (dpa)