Sommerlicher 1. Mai erwartet Temperaturen steigen in Berlin und Brandenburg auf bis zu 29 Grad

T-Shirts, Sonnenbrille und kurze Hosen: Die Menschen in der Hauptstadtregion brauchen am Dienstag ihre Sommergarderobe. „Ein Tiefdruckgebiet bei den Britischen Inseln führt mit südlicher Strömung sehr warme Luft nach Brandenburg und Berlin“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mit.

Die Temperaturen steigen auf bis zu 29 Grad Celsius. Dazu gibt es wenige Wolkenfelder und Sonnenschein, jedoch teils nur diffus durch Staub in der Luft, hieß es vom DWD. Es weht ein mäßiger, zwischen Oderbruch und Niederlausitz zeitweise böig auffrischender Wind.

In der Nacht zu Mittwoch bleibt es weiterhin klar und trocken. Die Temperaturen sinken bis auf elf Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus Südosten.

Am 1. Mai erwartet der Wetterdienst erneut bis zu 29 Grad. Es bleibt sonnig und trocken, mit überwiegend mäßigem, zeitweise frischem Wind mit Windböen. (dpa, Tsp)