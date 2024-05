„Sozial-Ökologische Bauwende“ Neue Volksinitiative in Berlin fordert Umnutzung leerstehender Wohnungen

Umnutzung und Sanierung von Leerstand und Bestand statt „Bauen, Bauen, Bauen“ – das fordert die Initiative „Bauwende für Berlin“. Nur so könne die Wohnungskrise in Berlin sowohl sozial- als auch klimaverträglich gelöst werden, sagte Gerrit Naber, Mitinitiator der Kampagne, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Wie viele Wohnungen durch das Vorhaben geschaffen werden können, ist allerdings unklar. Bis September will die Kampagne 20.000 Unterschriften für das Vorhaben sammeln.

Bausektor als Klimasünder

Für das Erreichen der Klimaziele brauche es nach der Energiewende nun eine „Bauwende“, argumentiert die Kampagne. Denn mit rund 40 Prozent sei der Gebäudesektor die größte Quelle für Treibhausgasemission. „Durch eine bessere Dämmung werden in Zukunft 50 bis 75 Prozent der Treibhausgase beim Neubau entstehen“, sagt Eva-Maria Friedel, Wissenschaftlerin bei Bauhaus Erde.

Deshalb fordert die Kampagne, Umnutzung und Sanierung voranzutreiben sowie Abriss und Neubau zu vermeiden. Dafür solle vor einem möglichen Abriss eines Gebäudes verpflichtend ein Nutzungsplan erstellt werden. Auch will die Kampagne Leerstand härter sanktionieren, um eine Nutzung anzuregen.

Die Initiative wird vom Berliner Mieterverein unterstützt. „Die Neubauten sind für viele Menschen unbezahlbar“, sagt der Geschäftsführer Sebastian Bartels. Berlin brauche nicht nur mehr Wohnungen, sondern vor allem bezahlbaren Wohnraum. „Derzeit gibt es ein Soll von rund 130.000 Sozialwohnungen in der Stadt“, sagt Bartels. Das Potenzial für die Umnutzung und Nachverdichtung von Leerstand und Bestand sei groß.

Für Bartels könnten so bis zu 100.000 Wohnungen dem Markt zugeführt werden. Die Kampagne will dabei auch eine Umnutzung von Büro- und Gewerbeflächen vorantreiben. Rund eine Millionen Quadratmeter an Büroflächen stehen in Berlin derzeit leer.

Doch wie viele Wohnungen durch die Umnutzung und eine mögliche Sanierung geschaffen werden können, ist unklar. Denn der Senat erfasst nicht, wie viele Wohnungen oder Gewerbeflächen in Berlin leer stehen. Der Hauptgrund: Berlin hat kein Gebäude- oder Wohnungskataster, also eine Auflistung aller Gebäude und Wohnungen in der Stadt. In einem ersten Schritt fordert die Initiative deshalb eine Erfassung aller leerstehenden Gebäude in Berlin, um eine Datengrundlage zu schaffen.

Das Sammeln der Unterschriften beginnt diesen Sonnabend mit einer Aktion am Tempelhofer Feld. Organisiert wird die Kampagne von der Initiative „Berlin 2030 klimaneutral“. Diese hatte 2022 über 260.000 Unterschriften für einen Volksentscheid gesammelt. Im März 2023 war der Volksentscheid dann gescheitert. Zwar hatte eine knappe Mehrheit für die Forderungen der Initiative gestimmt, das Ergebnis war aber aufgrund der Wahlbeteiligung von gut 38 Prozent ungültig.