Sperrung auf Berliner Autobahn A115 Geisterfahrer verursacht schweren Unfall auf der Avus

Ein Geisterfahrer hat in der Nacht zu Sonntag einen schweren Unfall auf der Avus im Berliner Südwesten verursacht. Wie die Polizei am Sonntag bestätigte, soll ein Fahrer auf der Autobahn A115 in falscher Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein und dann eine Kollision verursacht haben. Nähere Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.

Ein Feuerwehrsprecher bestätigte, dass drei Pkw in den Unfall, der sich gegen 02.40 Uhr ereignete, verwickelt worden seien. Sieben Verletzte wurden von Einsatzkräften in Krankenhäuser gebracht, davon eine in Notarztbegleitung. Niemand wurde lebensgefährlich verletzt, so der Sprecher. Insgesamt waren laut Feuerwehr 50 Kräfte im Einsatz.

Die Avus ist zwischen den Anschlussstellen Dreieck Funkturm und Hüttenweg stadtauswärts weiterhin komplett gesperrt, stadteinwärts ist die linke Spur noch gesperrt. (Tsp)