Staatsschutz ermittelt Frau bedroht Mutter und Söhne nach Moscheebesuch in Berlin

In Berlin sind eine Mutter und ihre beiden Söhne am späten Donnerstagabend fremdenfeindlich beleidigt und bedroht worden. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 23.30 Uhr auf der Beusselstraße in Moabit.

Ersten Erkenntnissen nach war die 49-Jährige mit ihren beiden 15 Jahre alten Kindern nach einem Moscheebesuch auf dem Weg nach Hause. Dabei sollen sie von einer unbekannten Frau verfolgt, beleidigt und bedroht worden sein, hieß es.

Die Familie sei in den Flur ihres Wohnhauses geflohen, woraufhin die Unbekannte mehrfach mit der Hand gegen die verschlossene Tür geschlagen habe und anschließend flüchtete. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. (Tsp)