Tagesspiegel Plus Steigende Energiekosten : Wie hohe Gasabschläge soziale Einrichtungen in Berlin in Bedrängnis bringen

Wohn- und Pflegeheime, Kitas, Jugendhilfeprojekte: Sie alle trifft die Inflation und die hohen Energiepreise. Die Angst vor Schließungen ist groß.